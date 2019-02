Bouwvakkers stuiten op massagraf met 1.000 geëxecuteerde Joden in Wit-Rusland LH

22 februari 2019

14u00

In Brest, een stad in Wit-Rusland op de grens met Polen, zijn in een massagraf de overblijfselen van vermoedelijk duizend geëxecuteerde Joden gevonden. De skeletten werden ontdekt in de bouwput van een appartementencomplex en winkelcentrum. De slachtoffers waren afkomstig van het getto van Brest, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 28.000 mensen werden opgesloten door de nazi's.

Wit-Russische soldaten zijn momenteel bezig met de opgraving van de overblijfselen van zowel mannen, vrouwen als kinderen. Allemaal werden ze omgebracht met een kogel, zo tonen de schotwonden op de schedels aan.



600 skeletten zijn al geborgen, maar men verwacht dat er in totaal meer dan 1.000 zullen gevonden worden. De voorbije drie weken werden in het massagraf al elke dag 40 skeletten opgegraven. De bouwwerken worden opgeschort tot alle overblijfselen opgegraven zijn. “We zullen niet toelaten dat er bovenop de botten van mensen gebouwd wordt”, aldus Alexander Rogachuk, de burgemeester van Brest.

Getto van Brest

Onderzoekers zijn er zeker van dat de opgegraven overblijfselen afkomstig zijn van de slachtoffers van het getto van Brest, waar tussen 1941 en 1942 liefst 28.000 mensen opgesloten leefden. In de herfst van 1942 werden alle bezittingen van de Joodse bewoners afgenomen. De Joden gaven hieraan toe, maar toch werden ze alsnog één voor één geliquideerd.

De meesten onder hen, 16 à 17.000 mensen, werden in twee dagen tijd in oktober 1942 doodgeschoten in Bronnaja Gora, een dorp bij Brest. De rest werd gedeporteerd naar concentratiekampen. Amper 19 mensen overleefden de massa-executie.

800.000 Joden omgekomen

De nazi’s vermoordden in totaal drie miljoen burgers in Wit-Rusland, onder wie 800.000 Joden. Volgens sommige historici zou geen enkel ander land zo hard geleden hebben onder de nazibezetting als Wit-Rusland. Ze wijzen op het bestaan van nazikampen en executieplaatsen in plaatsen als Panerai, Baranavitsji en Ozaritsji.

De nazi’s bouwden tijdens de oorlog drie kampen in Baranavitsji, waar in totaal 128.000 dodelijke slachtoffers vielen. In Panerai werden tussen 1941 en 1944 70.000 joden uit Polen en Litouwen vermoord. In het dorpje Ozaritsji heeft volgens historici een van de grootste misdaden door de Wehrmacht plaatsgevonden. Daar wordt het aantal slachtoffers op 13.000 geschat.