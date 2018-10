Bouwvakkers stuiten in Mainz op massagraf uit 1813 mvdb

30 oktober 2018

15u27

Bron: ANP 0 Bij de bouw van een schietbaan in de Duitse stad Mainz hebben bouwvakkers een massagraf aangetroffen met vermoedelijk meer dan duizend skeletten.

Het graf dateert van de negentiende eeuw en herbergt mogelijk slachtoffers van een tyfusepidemie die uitbrak na de Slag om Leipzig (1813), ruim tweehonderd jaar geleden. Volgens Jens Dolata, archeoloog bij de dienst Cultureel Erfgoed van de deelstaat Rijnland-Palts, zou het voor een deel kunnen gaan om Duitse en Franse soldaten die ten offer vielen aan de epidemie.



De doden zijn volgens Dolata waardig in meerdere rijen in het graf gelegd. De schuttersvereniging wilde op die plaats een schietbaan laten bouwen, maar dat plan staat op losse schroeven om de grafrust niet aan te tasten. Dolata: “Alle skeletten herbegraven is eigenlijk niet mogelijk.”

