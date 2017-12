Bouwvakkers onderbreken eigen kerstfeestje om hotel te zoeken voor dakloze vrouw AJA

14u09

Bron: The Independent 0 Thinkstock Illustratiefoto Drie Britse vrienden, bouwvakkers van beroep, hebben een dakloze vrouw geholpen terwijl ze in Bristol waren voor een kerstfeestje. De 71-jarige gaf haar naam niet maar zat op de grond een beschermde zichzelf tegen de kou.

De oude vrouw vertelde aan de mannen dat ze al achttien jaar op straat leefde. De drie vrienden gaven de dakloze vrouw wat geld en sigaretten. Ze wilden echter ook een slaapplaats voor haar zoeken. Hartigan: "Ze was gewoon zo kwetsbaar, ik kon haar echt niet alleen laten op straat."

Eerst probeerden ze een taxi te roepen maar toen er geen enkele wilde stoppen, gingen de mannen te voet op zoek naar een beschikbaar hotel. "Ik ben dan rustig met haar verder gewandeld. Tot de mannen een slaapplaats hadden gevonden", vertelt Hartigan.

Viersterrenhotel

"Volgens mij was ze een beetje geschrokken, toen we haar vertelden dat we een hotel voor haar gingen zoeken. Ik heb haar echter meteen gerustgesteld dat we het goed meenden", gaat de bouwvakker verder.

De vrouw kon uiteindelijk terecht in het viersterrenhotel Radisson Blu in Bristol. De rekening van 145 pond (een 164 euro) deelden de mannen door drie. "We wilden gewoon dat ze veilig was", aldus de drie vrienden.