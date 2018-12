Bouwvakker checkt na 6 weken zeuren van familie eindelijk stapeltje lottotickets. Hij blijkt 84 miljoen gewonnen te hebben KVDS

21 december 2018

12u27

Bron: Sky News, BBC 13 Een Britse bouwvakker is zijn zeurende familie oneindig dankbaar. Andrew Clark (51) uit Boston in Lincolnshire had in zijn bestelwagen een stapeltje lottotickets liggen dat hij maar niet controleerde om te zien of hij gewonnen had. Toen zijn vriendin en haar nicht maar bleven aandringen om dat te doen, haalde hij ze op een avond toch boven. En hij bleek 84 miljoen euro gewonnen te hebben.

“Trisha (Fairhurst, red.) bleef me maar vragen of ik de tickets nu al bekeken had of niet”, vertelt de man aan de Britse nieuwszender Sky News. “Ook haar nicht Louise – bij wie ik een uitbouw aan het zetten ben – bleef er maar over doorgaan. Zeker toen ze in het nieuws hoorde dat de hoofdprijs van een EuroMillions-trekking van begin november nog niet opgeëist was.”

Running joke

Het werd een running joke en de dames bleven maar aandringen. Tot hij de tickets op een avond toch uit zijn bestelwagen haalde. “Het was 20 uur en we zaten voor de televisie toen Louise mij er opnieuw aan herinnerde”, vertelt hij. “Uiteindelijk gaf ik toe. Ik begon de tickets één voor één te bekijken, van het oudste lootje tot het recentste. Eerst die van Lotto, daarna die van EuroMillions. Louise kreeg het ervan op haar heupen dat het zo lang duurde.”





Het resultaat sloeg hem met verstomming. “Ik riep: ‘Ik heb het gedaan. Ik heb 84 miljoen gewonnen.’ Ik zal maar niet herhalen wat haar antwoord was.” (lees hieronder verder)

Here he is!



Introducing Andrew Clark, our £76M #EuroMillions winner! pic.twitter.com/Vw2HfBpYMF The National Lottery(@ TNLUK) link

Clark belde meteen zijn vriendin op, die net thuis was van het werk. Die geloofde het eerst niet, maar kon er niet om heen toen haar nicht het bevestigde. “Andrew belde me later nog een tweede keer en zei dat het echt was en dat ik al mocht beginnen uit te kijken naar een landhuis. Ik heb die nacht geen oog dicht gedaan”, zegt ze nog.

De man is zijn familie in elk geval dankbaar. “Ik ben blij dat ze zijn blijven zagen, het is net een magisch kerstverhaal”, lacht hij nog.