Bouwt Saoedi-Arabië binnenkort de eerste kerk voor christelijke bewoners? kg

04 mei 2018

16u54

Bron: Egypt Independent, Daily Mail 0 Saoedi-Arabië zal volgens lokale nieuwsmedia binnenkort de bouw van christelijke kerken toelaten. Kardinaal Jean-Louis Tauran en Mohammed bin Abdel Karim Al-Issa, secretaris-generaal van de Muslim World League, hebben daarover een akkoord bereikt, volgens de kranten. Tot nu toe werd het nieuws nog niet officieel bevestigd.

Er zijn geen kerken in Saoedi-Arabië, hoewel er naar schatting toch zo’n anderhalf tot twee miljoen christenen in het land wonen. Er is nu mogelijk een akkoord bereikt tussen de Kerk en de Islam dat daar verandering in zal brengen, zo wordt bericht door Egypt Independent.

Volgens de deal zou het binnenkort toegestaan zijn om kerken te bouwen voor christenen. Daarnaast zou er een comité worden opgericht dat de dialoog tussen de Kerk en de islam gaande moet houden.

Het akkoord zou beklonken zijn toen Kardinaal Tauran vorige maand het land bezocht. De kardinaal ontmoette tijdens zijn reis ook de koninklijke familie, waaronder kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed. De kroonprins lijkt in ieder geval af te willen van het ultraconservatieve imago van zijn land. Zo stond hij onder andere toe dat vrouwen achter het stuur kruipen en opende hij na bijna veertig jaar opnieuw bioscopen in het land.