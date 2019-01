Bouwkundig ingenieur maakt brandhout van Trumps muur: “Onhaalbaar en ondoeltreffend” mvdb

18 januari 2019

16u48

Bron: 7s7 0 “Onhaalbaar en ondoeltreffend”, zo luidt de scherpe conclusie van burgerlijk ingenieur bouwkunde Amy Patrick over de scheidingsmuur die Amerikaans president Donald Trump koste wat kost wil realiseren op de grens tussen de VS en Mexico. Haar op 8 januari gepubliceerde boodschap is inmiddels meer dan 120.000 keer gedeeld.

In een uitgebreide facebookpost legt de ingenieur en universiteitsdocente in Houston (Texas) uit waarom de muur technisch gezien “een ramp” is. “Trump deed voor ontwerpen geen beroep op ingenieurs, hij vroeg offertes aan aannemers. Dit betekent dat de muur is ontworpen door niet-professionals.”

Komt nog bij dat de muur mogelijk ecologische schade veroorzaakt. Door het gigantische grenshek wordt de drainage verstoord, iets wat het risico op overstromingen doet vergroten. Patrick, met meer dan tien jaar ervaring in de realisatie van grootschalige bouwprojecten, vreest ook dat het kostenplaatje van 15 miljard dollar Amerikaans belastinggeld schromelijk wordt onderschat. “Er wordt geen rekening gehouden met kosten inzake aanpassingen aan het ontwerp of kosten rond complexiteiten die het prototype overstijgen, herstellingen, ...”. Een kostenraming van 50 miljard dollar is meer realistisch, stelt ze.

Patrick vreest ook de ineffectiviteit. “Ik kan makkelijk een negen meter lange uitschuifladder kopen en met een goedkoop paardenzadel over de muur geraken. Ik weet niet wie de Trump-regering heeft aangeschreven voor het ontwerp van de muur, maar het was alvast niet iemand met veel technisch vernuft”.

Ook met drones heeft Trump geen rekening gehouden. “Een industrie die in volle ontwikkeling is. Drones zijn binnen afzienbare tijd krachtig genoeg om mensen op te tillen. Ze zijn stil en vliegen laag. Ze zijn bovendien klein genoeg om mensen over de muur te zetten zonder dat ze worden opgemerkt door onze grensdetectie.”

“Geldverspilling”

De ingenieur besluit dat grensbewaking absoluut noodzakelijk is, maar dat hiermee slim moet worden omgesprongen. En da’s bij de grensmuur van Trump niet het geval. “Een project dat niet doeltreffend, en niet goedkoop is.” “Het is een ridicuul idee dat nooit succesvol kan zijn, met een gigantische geldverspilling tot gevolg.”

Trump blokkeert nog steeds de begrotingsvoorstellen, omdat hij wil dat daarin ook 5,7 miljard dollar opzij gezet wordt voor de bouw van de muur. De Democraten weigeren daarmee in stemmen. Daardoor ligt de financiering van een deel van de overheid stil, wat de ‘shutdown’ wordt genoemd. Deze is inmiddels haar 28ste dag ingegaan, een record in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Liefst 800.000 ambtenaren zitten sindsdien (onbetaald) thuis of werken zonder vergoeding.