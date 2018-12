Bouw nieuwe luchthaven van Istanbul kostte 52 mensenlevens AW

04 december 2018

16u50

Bron: Belga 0 Voordat de nieuwe luchthaven in het Turkse Istanbul opende, zijn minstens 52 arbeiders bij ongevallen om het leven gekomen. Dat blijkt uit cijfers van de socialezekerheidsinstantie (SGK) die het Duitse persagentschap dpa kon inkijken.

Tussen het begin van de werken meer dan vier jaar geleden en midden november werden 52 dodelijke arbeidsongevallen gemeld. De luchthaven zelf had het tot dusver steeds over dertig doden.



Uit protest tegen de talrijke ongevallen en de slechte werkomstandigheden hadden arbeiders op de luchthaven in september nog het werk neergelegd. De staking werd toen door de politie in de kiem gesmoord.

De nieuwe luchthaven van Istanbul werd op 29 oktober geopend.