Botten gevonden in Vaticaanstad in zoektocht naar verdwenen Emanuela (15)

20 juli 2019

Bron: ANP - DPA 5 In de zoektocht naar overblijfselen van de verdwenen Emanuela Orlandi (15), spoorloos sinds 1983, hebben onderzoekers op een Duits kerkhof in Vaticaanstad botten gevonden en meegenomen voor onderzoek. Eerder deze maand openden de onderzoekers twee graven van adellijke Duitse vrouwen, maar daar lag tot grote verrassing niets in.

Elders op dezelfde begraafplaats werden uiteindelijk toch botten ontdekt. Onderzoek moet nu uitwijzen of die van de twee Duitse vrouwen zijn of van Emanuela. Het toen 15-jarige meisje is sinds 22 juni 1983 spoorloos nadat ze niet thuiskwam na muziekles. Haar familie is met de theorie gekomen dat ze mogelijk op de begraafplaats ligt. Orlandi was een kind van ouders die destijds in het Vaticaan werkten en woonden. De moeder leeft nog en woont er nog steeds.



Seksorgieën

Er zijn allerlei theorieën verspreid over een ontvoering door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën. Daar zou ook een ander 15-jarig meisje, Mirella Gregori, het slachtoffer van zijn. Zij verdween op 7 mei 1983 in Rome en is ook nog steeds spoorloos.



De twee Duitse vrouwen waren hertogin Charlotte zu Mecklenburg, gestorven in 1840 en Sophie van Hohenlohe, vier jaar eerder overleden.