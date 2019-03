Botsing tussen cruiseschip en tanker op Westerschelde Redactie/IB

01 april 2019

02u21

Bron: ANP, AD, Zeeland Veilig, marinetraffic.com 0 Twee schepen zijn op elkaar gebotst op de Westerschelde bij Terneuzen in Nederland. Het gaat om het passagiersschip de Viking Indun en de tanker Chemical Marketer, beide zo’n 135 meter lang. Dat meldt Veiligheidsregio Zeeland.

Bij de aanvaring hebben beide schepen boven de waterlijn schade opgelopen, maar er zijn geen lekkages.

De Viking Indun, dat 171 passagiers aan boord had, is aan een steiger in Terneuzen gelegd. Ambulancepersoneel behandelde aan boord enkele lichtgewonden: een persoon is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere observatie, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

Volgens de website marinetraffic.com was de Indun onderweg naar Gent en de Marketer naar Antwerpen.

