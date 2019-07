Botsing op luchthaven van Schiphol gefilmd Luchtverkeersleider: “Ik dacht dat u op de H-pier stond” Bonne Kerstens

10 juli 2019

15u05

Bron: AD.nl 2 Een misverstand. Dat is waarschijnlijk de reden dat twee vliegtuigen gisteren op Schiphol tijdens het taxiën tegen elkaar botsten. Beide toestellen kregen van de luchtverkeersleiding toestemming om de gate te verlaten, maar hadden die niet mogen krijgen. Dat is te horen op geluidsopnames die in handen zijn van de regionale nieuwssite NH Nieuws . Op de beelden is ook de botsing zelf te zien.

Op de opnames is te horen hoe een luchtverkeersleider van Schiphol vertelt dat er sprake is van een “misverstand”. “Ik dacht dat u op de H-pier geparkeerd stond, maar het is nu D25", vertelt hij tegen de gezagvoerder van KLM, die gesommeerd werd te stoppen met taxiën.

Op de beelden die zijn gemaakt met webcams die continu aanstaan, is te zien hoe een vliegtuig van easyJet en eentje van KLM tegelijkertijd naar achteren worden geduwd door grondpersoneel. Terwijl ze allebei een draai proberen te maken, botst de Airbus van EasyJet tegen de Boeing van KLM. Deze raakt daarbij beschadigd aan het zogeheten hoogteroer.



De luchtverkeersleider die het contact onderhoudt met de KLM-piloot vraagt hem indien mogelijk terug te keren naar de pier. Deze geeft op zijn beurt aan dat hij tegen het toestel van easyJet is gebotst. “Ja?” vraagt de verkeersleider. “Oei. Dat is een hele vervelende”, waarop meteen excuses worden aangeboden.

Bij de botsing raakte niemand gewond. De passagiers hebben enkel vertraging opgelopen. Zij zijn met andere toestellen van KLM en EasyJet naar hun bestemming gebracht. De toedracht van de botsing wordt nog nader onderzocht. Wel werd gisteren al bekendgemaakt dat er geen alcohol of drugs in het spel zijn geweest bij zowel de piloten, het grondpersoneel als bij de luchtverkeersleiding. Het is nog onbekend hoe groot de schade is.

“Oeps-moment”

De Nederlandse luchtvaartdeskundige Joris Melkert - docent Luchtvaarttechniek aan de TU Delft - denkt dat de botsing op Schiphol “een bescheiden incident” is en “mogelijk een gevalletje van niet goed opletten”. “Een oeps-moment noem ik het maar. Maar het onderstreept wel conclusies die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vorig jaar al in een rapport heeft getrokken. Daarin wordt gewezen op veiligheidsrisico’s die ontstaan doordat er steeds meer gevlogen wordt vanaf Schiphol. Volgens de raad zijn er maatregelen nodig om de veiligheid te blijven waarborgen.”