Botenparades in Trumps nieuwe thuisstaat Florida ter ere van zijn 74ste verjaardag mvdb

15 juni 2020

11u12

Bron: AP 4 FOTO'S Donald Trump heeft zondag 74 kaarsjes mogen uitblazen, iets wat in zijn nieuwe thuisstaat Florida niet onopgemerkt is voorbijgegaan. Honderden pleziervaarders hielden in enkele steden een botenparade ter ere van de Amerikaanse president.

De grootste was in Jacksonville (zie eerste onderstaande tweet), de grootste stad van de Sunshine State waar eind augustus - indien het coronavirus geen roet in het eten gooit - de Republikeinse Conventie plaatsvindt. Trump wordt dan formeel genomineerd voor een tweede ambtstermijn.

In Palm Beach County, het gebied waar Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago staat, waren zondag eveneens botenparades, auto- en motorkaravanen om de verjaardag extra luister bij te zetten. Volgens de lokale krant The Palm Beach Post reed ook een anti-Trump-autokaravaan door het gebied.

(Lees verder onder de tweet)

Trump supporters in Florida were celebrating the president’s birthday Sunday with caravans, flotillas and parades throughout his adopted homestate.



Floridians mark Trump's birthday with flotillas, caravans https://t.co/SyykAltQlk 🍀underdog13🍀❌(@ heretosaveday07) link

Trump verruilde in november vorig jaar in alle stilte New York voor Mar-a-Lago, iets wat The New York Times ontdekte na inzage in documenten. De lagere belastingen en de dreiging van een rechtszaak over vrijgave van zijn belastingaangifte lagen aan de basis van de beslissing om uit het Democratische bastion te vertrekken.

Florida is de staat bij uitstek waar Amerikaanse gepensioneerden komen overwinteren en al dan niet permanent verblijven. Veel van hen zijn Republikeinen en steunen Trump door dik en dun. In de wijk The Villages nabij Orlando hielden senioren een parade met hun meest gebruikte vervoersmiddel, namelijk golfkarretjes.

(Lees verder onder de tweet)

Villagers for Trump staging Flag Day golf cart rally to honor president’s 74th birthday. Read our story: https://t.co/YGFOS0aj3G #TheVillages #TheVillagesNews Villages-News(@ Villages_News) link

The Donald zelf was dit weekend niet in Florida te bekennen. Hij sprak zaterdag de afgestudeerden toe van de gerenommeerde militaire academie West Point in de staat New York.