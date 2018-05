Botbreuken en hoofdwonden na paniek om valse bommelding op vlucht Indonesië David van der Heeden

29 mei 2018

11u50

Bron: AD.nl 0 Een valse bommelding heeft gisteravond aan boord van een Indonesisch vliegtuig voor paniek gezorgd. In de consternatie verlieten passagiers ijlings het vliegtuig en raakten gewond bij het neerkomen op de startbaan.

Breaking News Indonesia Candaan Ada Bom di Kabin Pesawat Lion AIr Cederai Sejumlah Penumpang https://breakingnews.co.id/read/candaan-ada-bom-di-kabin-pesawat-lion-air-cederai-sejumlah-penumpang

Passagiers van een Lion Air-vlucht van Borneo naar Jakarta hoorden vlak voor vertrek de 26-jarige Frantinus Nirigi tegen een stewardess zeggen dat er een bom in zijn bagage zat. Hierop brak paniek uit. Een van de 189 passagiers van het toestel opende een nooddeur, waarna medereizigers het vliegtuig verlieten.



Op videobeelden is te zien hoe tientallen personen zich vanaf de vleugel van de Boeing 737, via de motorgondels, op het asfalt laten glijden. Daarbij liepen zeker tien passagiers verwondingen op. De verwondingen, voornamelijk botbreuken en hoofdwonden, werden in een ziekenhuis behandeld.

"Grapje"

Politiewoordvoerder Nanang Purnomo verklaart dat Nigiri en de man die de nooduitgang opende zijn gearresteerd, wegens het in gevaar brengen van de veiligheid. Bij inspectie van het toestel en de bagage werd geen bom aangetroffen. Het toestel vertrok met uren vertraging alsnog naar Jakarta.

Nigiri zei na zijn arrestatie dat hij de opmerking gekscherend had gemaakt en niet gedacht had dat hij serieus genomen zou worden, meldt nieuwssite Kumparan. De man zit nog vast. Hij riskeert met zijn grap een gevangenisstraf van acht jaar.

kumparan on Twitter Polisi Tepis Isu Pramugari Lion Air Salah Dengar soal Ucapan Frantinus https://t.co/a5xjogV3zD