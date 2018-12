Boswachters mogen vanaf nu 1.800 edelherten in Nederlands natuurgebied doodschieten SVM

10 december 2018

Staatsbosbeheer in Nederland is deze ochtend begonnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. De rechter bepaalde vorige week dat de herten gedood mogen worden om de populatie van dieren in het natuurgebied terug te brengen. Het is de bedoeling dat er in totaal 490 edelherten overblijven. Ruim 1.800 dieren zullen worden doodgeschoten. Vijf natuurverenigingen waren naar de rechtbank gestapt om dat te verhinderen.

Volgens Staatsbosbeheer wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die overblijft. Omdat er aanzienlijk meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren in het gebied leven worden vooral hindes gedood. De afgeschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De rest wordt vernietigd.

In het natuurgebied was afgelopen winter bijna 60 procent van de edelherten door honger gestorven. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Daarom wil de provincie ingrijpen en de boswachters van Staatsbosbeheer 1.830 edelherten laten afschieten. Boven het gebied is een tijdelijk vliegverbod afgekondigd.

Twee boswachters vroegen hun overplaatsing aan omdat ze morele bezwaren hebben. “Een dier dat door moeder natuur geselecteerd is om uit te vallen wil ik wel doodschieten, maar gezonde dieren niet”, gaf een van hen als motivatie. Zij werden vervangen door twee collega’s. “”We moeten praktische oplossingen zoeken als er mensen zijn die daar moeite mee hebben. In dit land kan je altijd nog gewetensbezwaren hebben en daar moeten we rekening mee houden”, aldus de bevoegde minister Carola Schouten.