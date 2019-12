Bosnisch-Servische generaal in Bosnië vervolgd voor bloedbad Srebrenica mvdb

31 december 2019

17u22

Een Bosnisch-Servische oud-generaal moet in Bosnië terechtstaan voor zijn aandeel in het bloedbad in 1995 in Srebrenica. De 60-jarige Milomir Savcic is in eigen land aangeklaagd .

Savcic voerde het bevel over een bataljon van de militaire politie van de Bosnische Serviërs, die mogelijk honderden Bosnische moslimmannen en -jongens uit Srebrenica zou hebben omgebracht. De etnische zuivering in de door Nederlandse VN-blauwhelmen beschermde enclave was een oorlogsmisdaad, oordeelde het Joegoslaviëtribunaal al eerder. Die kwam opperbevelhebber Ratko Mladic (77) op levenslang te staan.

Savcic assisteerde Mladic welbewust bij de genocide, stelt de Bosnische aanklager die oorlogsmisdadigers voor het gerecht brengt. De generaal buiten dienst leidt tegenwoordig de veteranenbond van de Bosnisch-Servische deelrepubliek. Ook een aantal Kroatische veteranen en moslimstrijders uit de oorlog in Joegoslavië in de jaren negentig zijn volgens lokale media aangeklaagd.

Op 11 juli 1995 namen de troepen van Mladic de moslimenclave in het oosten van Bosnië-Herzegovina in. De lichtbewapende Nederlandse VN-militairen konden niets doen tegen de overmacht. Duizenden moslims zochten tevergeefs hun toevlucht tot de Nederlandse basis, maar ook die werd onder de voet gelopen. De Bosnische-Serviërs lieten autobussen aanrukken die de doodsbange vluchtelingen naar moslimgebied zou brengen. Het bleek een voorwendsel. Mannen werden gescheiden van vrouwen en kinderen. In de dagen erna kwamen minstens 8.000 moslimmannen - en jongens om het leven bij massa-executies, meteen het grootste bloedbad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.