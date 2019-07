Bosniër die verdacht wordt van aanslagen 2015 in Parijs uitgeleverd aan België KVDS

29 juli 2019

16u10

Bron: Belga 0 Duitsland zal een Bosniër overleveren aan België die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Bij aanvallen aan onder meer het Stade de France en in concertzaal Bataclan vielen toen 130 doden.

Het nieuws is verspreid door een woordvoerder van het parket van Naumburg, maar het federaal parket heeft de informatie nog niet bevestigd.

89 concertgangers

Adis A., een Bosnische man van 39 jaar is in de nacht van 19 op 20 juni opgepakt. De politie kwam hem op het spoor na een arrestatie van twee Bosniërs in Dresden in februari, in het kader van granatenhandel. Hij wordt ervan verdacht de wapens geleverd te hebben die gebruikt werden in concertzaal Bataclan. Daar kwamen 89 concertgangers om.



A. wordt binnenkort aan België overgeleverd maar daarvoor is nog geen datum vastgelegd, al kan dat volgens het federaal parket snel gebeuren. De man wordt ook eerst aan ons land overgeleverd en zal pas in een later stadium eventueel aan Frankrijk overgeleverd worden. “Dat is zo afgesproken met de Franse gerechtelijke autoriteiten”, klinkt het bij het federaal parket.

13 november 2015

Op 13 november 2015 pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en in de Franse hoofdstad, op de terrassen van restaurants en in het concertgebouw Bataclan. In totaal vielen er 130 doden en meer dan 350 gewonden. Het netwerk achter de aanslagen in Parijs komt ook overeen met dat van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel, waarbij 32 doden vielen.