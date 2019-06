Bosbranden teisteren Spanje en Zuid-Frankrijk Redactie

29 juni 2019

20u38

Bron: AD, ANP 0 Natuurbranden hebben niet alleen in Spanje, maar ook in het zuiden van Frankrijk verscheidene huizen en honderden hectares land in de as gelegd. De vuurzee is onder meer te wijten aan de droogte en ongekend hoge temperaturen. Vooral het departement Gard werd getroffen. Tien gebouwen gingen er in vlammen op, een aantal werd compleet verwoest.

In het stadje Gallargues-le-Montueux werd gisteren de hoogste temperatuur ooit gemeten in Frankrijk: 45,9 graden. Ongeveer 30 kilometer verderop brandde volgens de zender France Bleu zaterdag een terrein van 250 hectare af. Zo’n 700 brandweerlieden werden ingezet, vijftien van hen liepen een zonnesteek op. Ook een zestal politieagenten trof dat lot.

Brandstichting

Volgens de Franse media werd in de gemeente Quissac een man gearresteerd wegens brandstichting. Hij zou een bekende zijn van de politie en eerder hebben toegeslagen. De verdachte is naar een psychiatrische inrichting is gebracht.

In de Vaucluse kwam een fietser om het leven door de extreme hitte. Hij werd onwel tijdens een bergrit en overleed later in een ziekenhuis. Ook in Italië, Spanje en Duitsland hebben de zinderende weersomstandigheden dodelijke slachtoffers gemaakt.

Grootste brand in Catalonië

Ook Spanje heeft deze week te maken met verschillende grote bosbranden. In het land woedden inmiddels drie branden die tot nu toe al meer dan tienduizend hectare natuur hebben vernietigd. De grootste brand woedt nog steeds in de regio Catalonië. In de omgeving van kuststad Tarragona is al 6.500 hectare natuur verwoest, het is de ergste brand van de afgelopen 20 jaar in dit gebied.

Ook in de provincie Ávila en in de buurt van de stad Toledo (ten zuiden van hoofdstad Madrid) zijn er bosbranden die al ruim 3.500 hectare in de as hebben gelegd. Honderden brandweermensen en militairen zijn ingezet om het vuur te blussen.