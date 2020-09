Bosbranden leggen beroemd wijngebied Napa Valley in de as IB

29 september 2020

01u17

Bron: Belga 2 Duizenden bewoners van de wijnregio Napa Valley, in het noorden van Californië, hebben hun huis verlaten wegens de felle natuurbranden in het gebied. Het vuur, dat aangewakkerd wordt door windstoten, verwoestte onder meer woningen en wijngaarden.

Meer dan duizend brandweermensen proberen de vlammen onder controle te krijgen. Ze worden bijgestaan door blushelikopters, bulldozers en ander zwaar materieel.

In Napa County, een van de meest prestigieuze wijngebieden in de VS, heeft het vuur bijna 4.500 hectare verwoest. In verschillende gebieden van Californië worden mensen geëvacueerd. Maandag hebben in totaal zowat 34.000 mensen hun woning moeten verlaten.

Californië kampt al maanden met natuurbranden. Vijf van de zes meest destructieve branden in de geschiedenis van de staat zijn volgens de brandweer nog altijd niet gedoofd.

Verspreid over heel Californië, bestrijden meer dan 18.000 brandweermensen 27 grote natuurbranden. De verwachting is dat de wind in Noord-Californië wat in kracht afneemt, maar de temperaturen blijven voorlopig hoog. In de hoofdstad Sacramento kan het kwik oplopen tot 37 graden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.