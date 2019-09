Bosbranden leggen 20 woningen en populaire lodge in de as in Australië jv

08 september 2019

11u18

Meer dan twintig woningen en een populaire historische ecolodge zijn vernield door bosbranden in het oosten van Australië. De bosbranden woeden al voor de derde dag op rij.

De als monument opgelijste lodge Binna Burra brandde helemaal af, toen de omliggende bossen in een inferno veranderden. "We hebben nooit een dergelijk brandgevaar gezien zo kort na de winter", aldus Andrew Sturgess van de brandweer van Queensland.

De vicepremier van Queensland, Jackie Trad, zei dat wetenschappers gewaarschuwd hebben voor meer frequente en zwaardere branden door de klimaatverandering en dat ze het vroege brandseizoen als "ongezien en historisch" bestempelen.

Meer dan 105.000 hectare van normaal gezien groen landbouw- en bosgebied ging in het noorden van New South Wales in vlammen op. Zowat duizend brandweermensen bestreden een honderdtal branden in het zuiden van Queensland en noorden van New South Wales sinds de branden vrijdag uitbraken onder stevige warme winden.