Bosbranden in Tsjernobyl duren nu al langer dan week Belga

13 april 2020

14u44 0 De bosbranden in de buurt van de kerncentrale van Tsjernobyl zijn na meer dan een week nog altijd niet onder controle. Bijna vierhonderd brandweerlui proberen de vlammen maandag nog altijd onder controle te krijgen.

Milieu-experten vrezen dat de brand radioactieve assen in de grond zou kunnen doen oplaaien, en dat hierdoor mogelijk giftige rook naar de Oekraïense hoofdstad Kiev geblazen zou worden.

De kernramp in de kerncentrale van Tsjernobyl wordt beschouwd als de ergste in de geschiedenis. De brand woedt in de amper bewoonde ‘vervreemdingszone’ rond de centrale, maar de Oekraïense autoriteiten lieten vrijdag nog weten dat de stralingsniveaus nog altijd aanvaardbaar zijn.

Het vuur is volgens de overheid kunnen ontstaan door de droge weersomstandigheden na een winter met weinig sneeuwval.