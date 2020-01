Bosbranden in Nieuw-Zeeland terwijl brandweerlui Australië helpen blussen jv

07 januari 2020

08u14

Bron: DPA 0 In Nieuw-Zeeland heeft de brandweer gezegd dat een bosbrand die woedde over 350 hectare aan de oostkust van het Noordereiland onder controle is. Intussen stuurde de regering nog eens 22 brandweerlieden naar Australië om daar te helpen blussen.

In de buurt van Napier in Hawke's Bay bestreden meer dan 70 brandweerlieden de vlammenzee, daarbij geholpen door zeven helikopters en twee vliegtuigen. "Het ziet er positief uit, en er komen betere weersomstandigheden aan", zei Trevor Mitchell van de brandweer en hulpdiensten van Nieuw-Zeeland.



Intussen besliste de regering om 22 extra brandweerlieden, een vliegtuig en legerpersoneel te sturen naar Australië om te helpen bij de bestrijding van de bosbranden daar. "De verwoesting die werd aangericht door deze branden eist een aanzienlijke tol van onze Australische buren, en we zullen blijven doen wat we kunnen om te helpen", zei premier Jacinda Ardern.

Sinds de start van de bosbranden in oktober vorig jaar zijn 157 Nieuw-Zeelanders ingezet in Australië. De rook van die brand kleurde de Nieuw-Zeelandse lucht afgelopen weekend geel en oranje, en gaf ook de sneeuw op de gletsjers van het Zuidereiland een gelige kleur. In de stad Auckland was de nevel zondag zo erg, dat veel inwoners uit bezorgdheid naar de politie belden.