Bosbranden in Australië mogelijk aangestoken door tieners tvc

10 september 2019

09u15

Bron: Belga 0 De bosbranden die woeden in de Australische deelstaat Queensland zijn vermoedelijk veroorzaakt door een 12-jarige jongen. De politie hoort ook twee 14-jarige meisjes, die mogelijk verantwoordelijk zijn voor branden bij de plaats Gold Coast. In totaal zijn honderden mensen uit het gebied gevlucht.

Door de sterke wind en lage luchtvochtigheid heeft de brandweer moeite met het blussen van de branden. In totaal gaat het om ongeveer 140 vuurhaarden, die inmiddels duizenden hectare land hebben verwoest.

De jongen zou doelbewust een opslagplaats in brand hebben gestoken, waardoor de bosbranden zijn ontstaan. "Mensen kunnen hierdoor sterven", verklaarde een politieagente. "Daarnaast worden gebouwen en huizen verwoest." In totaal zouden er inmiddels 84 huizen getroffen zijn. Zeker vierhonderd bewoners van het gebied zijn opgevangen in evacuatiecentra.

De jongen is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Onbekend is of de twee meisjes nog worden vastgehouden.