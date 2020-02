Bosbranden in Australië eindelijk onder controle YV

13 februari 2020

12u47

Bron: BBC, NSW Rural Fire Service 0 De bosbranden die in Australië woeden sinds september zijn ofwel gedoofd of onder controle, laat de brandweer van Nieuw-Zuid-Wales weten. Dat komt voornamelijk door de hevige regenbuien die het zuiden van Australië overspoelen.

“Het is een heel verwoestend en vermoeiend brandseizoen geweest, maar alle branden in Nieuw-Zuid-Wales zijn nu onder controle”, legt Rob Rogers van de NSW Rural Fire Service uit. Nog niet alle branden zijn geblust, in het zuiden van de staat zijn er nog een paar actief. Maar de brandweer waarschuwt dat het brandseizoen nog niet voorbij is en het belangrijk is voor inwoners om een plan te hebben om te vluchten.

Hevige regen

De hoofdstad van Australië, Sydney, heeft de voorbije dagen meer regen gezien dan in de afgelopen 30 jaar. Een gevolg daarvan waren grote overstromingen, maar twee grote bosbranden geraakten zo ook geblust. De brandweer van Nieuw-Zuid-Wales noemde het “het beste nieuws in een lange tijd.”

Sinds de start van de branden heeft de brandweer 24 miljoen liter brandvertragers gebruikt om de brand te stoppen. Dat is iets minder dan 10 olympische zwembaden.