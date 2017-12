Bosbranden Californië eisen eerste bevestigde dode jv

09u30

Bron: belga 1 REUTERS De bosbranden in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië hebben een eerste dode geëist. De brandweer strijdt in de regio tegen zes verschillende branden, waardoor al vele tienduizenden mensen geëvacueerd moesten worden.

De 70-jarige Virginia Pesola was woensdagavond al om het leven gekomen toen ze met de wagen wegvluchtte uit Ventura, ten noorden van Los Angeles, zo is vandaag bij de lokale overheid vernomen. De vrouw werd langs de evacuatieroute aangetroffen in een wagen die betrokken was bij een ongeval. Volgens de krant LA Times had ze brandwonden opgelopen en te veel rook ingeademd.

De zes verschillende bosbranden in de regio hebben samen al een gebied van 640 vierkante kilometer getroffen. Zowat 200.000 mensen hebben noodgedwongen hun huis moeten verlaten.

Noodtoestand

De grootste brand, die Thomas genoemd wordt, heeft al 534 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweerlui hebben nog maar 10 procent van die brand onder controle gekregen. Het vuur breidt zich ook nog altijd uit naar het noorden en ook in richting Santa Barbara, in het westen.

De Amerikaanse president Donald Trump had gisteren de noodtoestand uitgeroepen in Californië. Door die beslissing kunnen snel noodfondsen vrijgemaakt worden voor de districten Los Angeles, Riverside, San Diego, Santa Barbara en Ventura.