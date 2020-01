Bosbranden Australië: derde vermiste persoon overleden kv

01 januari 2020

05u21

Bron: Belga 0 In het zuiden van Australië is een derde vermiste persoon vandaag overleden bij de aanhoudende bosbranden. Een dag eerder had de politie de dood van twee andere vermiste mensen bevestigd. Volgens lokale media zijn nog vier mensen vermist. In zijn nieuwjaarsboodschap sprak de Australische premier Scott Morrison over de "verwoestende" impact van deze "uitzonderlijke" branden.

Op Nieuwjaar geldt nog het hoogste alarmniveau voor zeven branden in de deelstaat Victoria. In New South Wales geldt nog het tweede hoogste alarmniveau voor zeven bosbranden. Op de eerste dag van het nieuwe jaar strijden zo'n 3.000 brandweerlieden tegen de vlammen.

In de stad Cobargo in New South Wales kwamen een vader en zoon gisteren om het leven toen ze probeerden hun woning te redden. De regionale brandweer bevestigde vanochtend het overlijden van een derde vermiste persoon.



De bosbranden aan de oostkust verwoestten een zeventigtal huizen aan de populaire badplaats Batemans Bay op zo'n 400 kilometer ten zuiden van Sydney. Verschillende voertuigen werden uitgebrand teruggevonden.

Toevlucht op strand

Ondertussen is het leger ingezet om toeristen en inwoners van het kustdorp Mallacoota te helpen. Zij zijn het strand op moeten vluchten of gaan schuilen in winkels nadat het dorp ingesloten raakte door de bosbranden.

Landingsvaartuigen, die hellingen naar de kust kunnen verlagen, zijn vannacht vanuit Sydney vertrokken om eten en drinken te brengen naar de mensen op de stranden. Verwacht wordt dat ze daar donderdag of vrijdag zullen aankomen. Mallacoota is enkel bereikbaar met schepen, melden de autoriteiten.

Helikopters van het leger zullen de mensen proberen te evacueren in andere afgelegen gebieden.

In zijn nieuwjaarsboodschap zei de Australische premier Morrison dat de branden "uitzonderlijk" zijn en een "verwoestende impact" hebben. "Het enige dat we nodig hebben, is veel regen", aldus Morrison. Hij erkende dat het in afwachting daarvan dat de komende maanden "moeilijk zou blijven". "We hebben dergelijke rampen al eerder meegemaakt en we zijn eruit geraakt.”