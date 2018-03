Bosbrand verwoest Australisch kuststadje IB

19 maart 2018

03u15

Een hevige en snel aanwakkerende bosbrand heeft een kuststadje in het zuidoosten van Australië verwoest. De brand trof tientallen huizen en bedrijven in de plaatsTathra in de staat New South Wales.

De Rurale Brandweer (RFS) van de staat New South Wales zegt dat meer dan zeventig huizen en andere gebouwen wellicht vernield zijn in en rond Tathra, een dorp aan de Australische zuidkust, ongeveer 400 kilometer ten zuiden van Sydney.

De brand ontstond zondag. Hevige winden en hoge temperaturen deden de rest.

Ruim duizend hectare land ging op in vlammen. Het vuur verspreidde zich via kilometers struikgewas, en stak zelfs een rivier over, om uiteindelijk het dorp te bereiken, dat ongeveer 1.600 inwoners telt.

Geen vermisten

"Momenteel gaan we ervan uit dat meer dan zeventig huizen en andere gebouwen vernield zijn door de bosbrand in Tathra", tweet de brandweer vandaag. Gsm- en hoogspanningsmasten vielen om, waardoor de communicatie moeilijker verloopt. Onduidelijk is nog hoeveel mensen in het dorp verbleven, maar naar verluidt is er niemand vermist.

Weersomstandigheden monitoren

De weersomstandigheden verbeterden 's nachts. Dat helpt de 150 brandweermannen die de bosbrand proberen in te dammen. Ze werkten de hele nacht door. De brandweer verlaagde vandaag het alarmpeil. "Maar de bevolking in de door brand getroffen regio moeten de weersomstandigheden blijven monitoren en klaar staan om hun reddingsplan voor bosbrand in werking te stellen als het vuur weer bedreigend wordt", zegt ze.

Honderden inwoners moesten de nacht doorbrengen in een evacuatiecentrum in het naburige dorp Bega.