Bosbrand Tsjernobyl woedt al zes dagen, bezorgdheid over straling

09 april 2020

13u46

Bron: Belga 6 Brandweerlui in Oekraïne bestreden vandaag voor de zesde dag op rij branden in de overwegend onbewoonde no-gozone rond de kerncentrale van Tsjernobyl. Ondertussen rijst bezorgdheid over radioactieve straling die in het gebied aanwezig bleef sinds de kernramp van ruim drie decennia geleden.

Meer dan 300 brandweermannen trachten het vuur met behulp van verscheidene blusvliegtuigen onder controle te krijgen. Het vuur werd de jongste dagen aangewakkerd door felle wind.

De autoriteiten hebben het aantal brandweerlui die sinds maandag in de weer zijn, meer dan verdubbeld. De omvang van de brand werd de twee voorbije dagen niet bekendgemaakt.

De autoriteiten schreven de branden van de jongste weken in Tsjernobyl en elders in Oekraïne aan het vrij droge weer toe, na een winter waarin er onvoldoende regen en sneeuw viel.

Radioactieve as

Milieudeskundigen vrezen dat de branden radioactieve as in de grond kunnen oppoken. De Oekraïense nooddienst zei dat de stralingsniveaus binnen de normen leken te blijven, maar een hoge milieufunctionaris, Egor Firsov, zei in het weekend dat in het gebied straling was vastgesteld die zestien keer boven de normale achtergrondstraling lag.

Een 27-jarige man die bij de "vervreemdingszone" woont, wordt ervan verdacht minstens een van de branden te hebben aangestoken. Hij zou gras en afval verbrand hebben, en door winderig weer de controle over het vuur verloren hebben, deelde de politie mee.