Bosbrand op Gran Canaria stilaan onder controle, 10.000 hectare verwoest LH

20 augustus 2019

13u18

Bron: Belga 0 Brandweermannen krijgen stilaan een greep op de brand op het Spaanse eiland Gran Canaria dankzij de wind die grotendeels is gaan liggen. Dat hebben de lokale autoriteiten deze morgen aangekondigd. Ongeveer 10.000 hectare bos werd verwoest.

"Goed nieuws over de Gran Canaria brand", tweet Ángel Víctor Torres, president van de eilanden. "Volgens technici die gisteravond het gebied bezochten vertraagt het vuur [...] en verliest het aan macht.”

"Gelukkig is de wind gaan liggen. Daarom is de nacht zeer goed verlopen, in tegenstelling tot wat we hadden verwacht", zei ook Antonio Morales, een functionaris van het eiland Gran Canaria, op de radio Cadena Ser.

Volgens Morales zouden een deel van de duizenden mensen die werden geëvacueerd binnenkort kunnen terugkeren naar huis, als de omstandigheden blijven verbeteren.

Een duizendtal brandweermannen en een vijftiental vliegtuigen werden al gemobiliseerd om de brand te blussen. Bij de bosbranden is ongeveer 10.000 hectare bos in vlammen opgegaan.