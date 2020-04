Bosbrand nabij Tsjernobyl zorgt voor verhoogde radioactiviteit ADN TMA

05 april 2020

20u06

Bron: Belga 11 Oekraïne heeft zondag een verhoogde radioactiviteit gemeld na de uitbraak van een bosbrand in de zogenaamde “vervreemdingszone” rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok.

“Er is slecht nieuws: de radioactiviteit is hoger dan normaal in het centrum van de brand”, verklaarde Egor Firsov, hoofd van de ecologische inspectie, op Facebook. Firsov voegde aan zijn boodschap een video toe waarop een Geigerteller is te zien die een radioactiveit toont die 16 keer hoger is dan normaal.

De vlammen hebben zich zondag verspreid over meer dan 100 hectaren bos. Een honderdtal brandweerlui probeert met steun van twee vliegtuigen en een helikopter het vuur te blussen, maar hun inspanningen worden volgens de nooddiensten bemoeilijkt door verhoogde radioactiviteit rond de brandhaard.

Volgens de autoriteiten zijn de omringende dorpen niet in gevaar. De zogenaamde vervreemdingszone strekt zich uit over een straal van dertig kilometer rond de plaats van de kernramp. De zone is grotendeels geëvacueerd, maar dat neemt niet weg dat er zich nog steeds mensen illegaal ophouden.

#Ukraine battles forest fire in #Chernobyl nuclear zone https://t.co/zA0vVsgYPE pic.twitter.com/nKVICGUu5d News Hour(@ newshourbd) link