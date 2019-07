Bosbrand in Zuid-Frankrijk: 130 mensen geëvacueerd HAA

30 juli 2019

23u23

Bij een natuurbrand in Générac, in het zuiden van Frankrijk, is zeker 250 hectare grond afgebrand. De brandweer probeert de vlammen met man en macht te bestrijden, maar de felle wind vormt een grote hindernis. Circa 130 mensen zijn geëvacueerd.

De vlammen ontstonden dinsdag kort na de middag in het Franse departement Gard. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar feit is dat het in de regio momenteel kurkdroog en warm is, met temperaturen die oplopen tot boven 30 graden.

Volgens de brandweer was er omstreeks 19.30 uur zeker 250 hectare grond afgebrand, ofwel een oppervlakte zo groot als ongeveer 500 voetbalvelden. Het vuur wordt aangewakkerd door een felle wind, die volgens de voorspellingen deze nacht nog zal aanhouden.



De brandweer heeft de bewoners van een tiental boerderijen en huizen in Générac geëvacueerd. In totaal werden 130 mensen in veiligheid gebracht. Ook dieren die door de vlammen bedreigd werden, zijn geëvacueerd.

Circa 300 brandweermannen zijn druk in de weer om het vuur te blussen. Daarbij worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. De brandweer roept op om de omgeving te vermijden en extra waakzaam te zijn in deze periode van droogte.

Eind juni werd het departement Gard al getroffen door bosbranden.