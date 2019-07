Boris versus Donald: de nieuwe Britse premier lijkt wel erg op Trump Redactie

23 juli 2019

14u04

Bron: The National Scotland, AP, Enex 2 Boris Johnson is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De voormalige burgemeester van Londen volgt zo Theresa May op. Maar het enfant terrible van de Britse politiek toont ook wel opvallend veel gelijkenissen met de Amerikaanse president Donald Trump. En dan hebben we het niet alleen over hun uiterlijk.

Hun lichte haren zijn alleszins al een fysieke gelijkenis, maar beide politieke leiders delen ook dezelfde geboorteplaats. Allebei werden ze geboren in New York, al zei Boris Johnson zijn Amerikaans burgerschap wel op. Maar ook hun politieke stijl en de controverse die beide figuren veroorzaken zijn opvallend gelijkend.

Populisme

Beide heren profileren zich als een man van het volk. Al betekent dat ook dat ze soms wispelturig zijn en al eens van mening durven veranderen. Ook hun uitspraken zijn niet altijd even correct. Trump valt vaker te betrappen op een leugentje. Zo zei hij eens dat zijn vader in Duitsland werd geboren, terwijl vader Trump in New York is geboren. Of beweerde hij dat het geluid van windmolens kankerverwekkend is.

Johnson is minder vaak te betrappen op leugens, maar nam tijdens de Brexit-campagne toch ook eens een loopje met de waarheid. Hij beweerde dat de EU zo’n 350 miljoen pond kostte aan de Britten, terwijl dat in werkelijkheid over 185 miljoen ging.

Jongere vrouw

Ook op vlak van vrouwen hebben beide heren gelijkenissen. Zo zijn ze allebei samen met een jongere vrouw. Boris Johnson (55) is samen met Carrie Symonds (31), al kwam hun relatie onlangs in een slecht daglicht door een slaande ruzie.

Donald Trump heeft ook geen onbesproken reputatie op vlak van vrouwen. Zo werd hij meermaals aangeklaagd voor seksueel misbruik en was er de controverse rond pornoster Stormy Daniels.

Controversiële uitspraken

Dat Trump geregeld beledigende uitspraken doet, is niets nieuws. Maar ook Boris Johnson kreeg geregeld kritiek voor zijn uitpsraken. Zo schreef hij ooit in een column over boerka’s voor The Telegraph dat “vrouwen er zo bijlopen als brievenbussen” en dat ze er “zo uitzien als bankovervallers.”

Bekijk ook: Boris heeft zijn haar van geen vreemde