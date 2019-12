Boris vangt bot: Channel 4 niet in de fout met vervanging Johnson door smeltend ijsblok tijdens klimaatdebat ADN

Bron: Belga 0 De Britse mediaregulator Ofcom heeft vandaag een klacht van de Conservatieve partij van premier Boris Johnson verworpen tegen Channel 4 omdat die de afwezigheid van Johnson tijdens een televisiedebat over het klimaat twee weken geleden opving door op zijn plaats een smeltend ijsblok in de vorm van de Aarde te zetten.

Volgens Ofcom vertegenwoordigde het ijssculptuur niet de premier persoonlijk en werd er niet meteen veel aandacht aan besteed in de pers. "TV-zenders hebben de vrijheid om het format van elk verkiezingsdebat te bepalen. Bovendien heeft de zender op een correcte manier rekening gehouden met de houding van de Conservatieven tegenover de de klimaatkwesties", luidt het.

Ook smeltende ‘Nigel Farage’

Johnsons partij had voormalig minister van Milieu Michael Gove gestuurd om hem te vervangen, maar omdat het om een debat ging tussen partijleiders werd zijn deelname geweigerd.

"Deze twee ijssculpturen - die de noodsituatie op Aarde vertegenwoordigen - zullen de plaats innemen van Boris Johnson en Nigel Farage (de leider van de Brexit Party, red.) vanavond, nadat ze onze uitnodiging afwezen voor een klimaatdebat met de partijleiders", tweette de zender voor de start van de uitzending.

De Tories schreven de Britse mediawaakhond aan met de vraag om op te treden, na wat ze een "provocerende partijdige stunt" noemen. De partij beschuldigde de zender ervan zijn verplichting om onpartijdig te zijn niet te zijn nagekomen, en noemt daarbij andere voorbeelden waar Channel 4 volgens haar vooringenomen was.

De Conservatieven lieten ook aan enkele media verstaan dat ze de uitzendlicentie van Channel 4 zullen herbekijken, als ze bij de verkiezingen in december herverkozen worden. Britse televisiezenders moeten politiek onpartijdig zijn, en in verkiezingsperiode moeten ze extra aandacht besteden aan het bewaren van het evenwicht tussen partijen. Ofcom kan zenders die zich hier niet aan houden beboeten of in het uiterste geval hun licentie annuleren.