Exclusief voor abonnees

Boris Johnsons coronabeleid verdeelt de natie: “De economie kan een tweede lockdown niet hebben”

Patrick van IJzendoorn

18 september 2020

10u42

Bron: De Volkskrant

0

Groepen van meer dan zes mensen zijn sinds begin deze week verboden in het Verenigd Koninkrijk. De Rule of Six, een coronamaatregel, houdt de gemoederen flink bezig. “Er sterven meer mensen door zelfmoord dan door covid.”