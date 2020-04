Boris Johnson 'zwaaiend' van intensive care gehaald en aan de beterhand, “maar genezingsproces kan lang duren” ADN

10 april 2020

16u07

Bron: Belga, ANP 1 De gezondheidstoestand van de Britse premier Boris Johnson gaat er duidelijk op vooruit, maar het genezingsproces kan wel nog een tijd aanslepen. Dat laat een woordvoerder vrijdag weten. Johnson mocht gisteren de afdeling intensieve zorgen van het Londense St Thomas' Hospital verlaten. Hij is er sinds zondagavond opgenomen met het coronavirus.

Johnson werd zondagavond afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij tien dagen eerder positief getest had op het coronavirus.

Zijn symptomen, voornamelijk koorts en hoest, bleven aanhouden, en dus moest de premier uit voorzorg naar het ziekenhuis, klonk het. Maar al snel bleek dat Johnson er erger aan toe was: maandagavond moest de Britse eerste minister naar de afdeling intensieve zorgen worden verplaatst. Die afdeling mocht hij donderdag verlaten. Johnson is aan de beterhand, maar heeft wellicht nog even tijd nodig om weer helemaal de oude te worden, laat een woordvoerder van Downing Street weten. Hij luistert naar de adviezen van zijn medische team.

‘Zwaaiend’ van intensive care gehaald

De Britse premier is in een “opperbeste stemming”, zei de woordvoerder nog, die ook vertelde dat zijn baas kennelijk zwaaiend de afdeling intensieve zorgen verliet. “Ik kreeg te horen dat hij dankbaar zwaaide naar verpleegkundigen en artsen toen hij van de intensive care werd gehaald.” Het is nog onduidelijk wanneer Johnson ook uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.

Nog lang niet over hoogtepunt heen

Intussen lijkt de corona-epidemie in Groot-Brittannië nog lang niet over haar hoogtepunt. Volgens de Britse expert Patrick Vallance, die de regering bijstaat, kan het nog zeker twee weken duren vooraleer het aantal overlijdens niet meer verder stijgt. Woensdag brak het Verenigd Koninkrijk nog het trieste record van 938 sterfgevallen op 24 uur tijd.

Laat

De Britse regering krijgt veel kritiek omdat ze maar laat heeft beslist om het land in lockdown te zetten. Bovendien kampt de nationale gezondheidsdienst NHS met een dreigend tekort aan beademingstoestellen. In het Verenigd Koninkrijk stierven al zeker 8.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Meer dan 65.000 Britten testten intussen positief op COVID-19.

