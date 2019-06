Boris Johnson zit ook na tweede stemronde nog gebeiteld tvc

18 juni 2019

19u29

Bron: Belga 0 Boris Johnson zit nog steeds op koers naar Downing Street 10. Tijdens de tweede ronde van de Conservatieve voorzittersverkiezingen kon hij vanavond 126 van de 313 Tories overtuigen. Eén kandidaat, de voormalige brexitminister Dominic Raab, valt af.

De Britse Conservatieven zijn op zoek naar een nieuwe partijleider en premier, nu Theresa May het voor bekeken houdt. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is topfavoriet. In de eerste stemronde kon hij vorige week 114 van de 313 Tories in het Lagerhuis overtuigen. Vandaag kreeg hij de steun van 126 collega’s.

Johnson nam het op tegen negen andere Conservatieve partijtoppers, voornamelijk ministers of oud-ministers. Daar blijven er nu nog vier van over. Ex-brexitminister Dominic Raab haalde dinsdag niet de vereiste 33 stemmen. Vorige week vielen drie kandidaten af en stapte een vierde uit de race.

(De tekst gaat verder onder de foto).

De opvallendste overblijver is misschien wel Rory Stewart. De minister van Ontwikkelingszaken kon vorige week maar 19 collega’s overtuigen en schiet nu door naar 37, waarmee hij van plaats 7 naar plaats 4 opschuift. Hoewel twee afvallers vorige week expliciet hun steun toezegden aan Johnson - Andrea Leadsom en Matt Hancock - gaat Stewart met de meeste vrijgekomen stemmen lopen. Johnson zelf kreeg er maar 12 bij, Stewart 18. De minister van Ontwikkelingszaken is de enige van het pak die geen harde brexit wil, en het echtscheidingsakkoord dat Theresa May had onderhandeld wil behouden. Daarnaast pleit hij ook voor het behoud van de douane-unie met de EU.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt is Johnson’s eerste achtervolger. Hij kreeg 46 parlementsleden achter zich, 3 meer dan vorige week. Minister van Milieu Michael Gove deed er 4 bij en volgt op een derde plaats met 41 stemmen.

Debat

De vijf kandidaat-premiers gaan vanavond nog in debat bij de BBC. Morgen volgt een derde stemronde. De kandidaat met het laagste aantal stemmen valt dan af. Momenteel is dat minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, met 33 stemmen.

Het proces wordt ook donderdag nog herhaald, desnoods twee keer, tot er maar twee kandidaten overblijven. Dan is het aan de 160.000 leden van de partij om per brief hun stem uit te brengen. Ze krijgen daar een maand de tijd voor. In de week van 22 juli worden de resultaten bekendgemaakt.