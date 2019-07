Boris Johnson wil grootste propagandacampagne sinds WO II HL

29 juli 2019

11u04

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson wil met de grootste propagandacampagne sinds de Tweede Wereldoorlog de bevolking achter zijn brexitplan krijgen.

Anonieme regeringsbronnen zeggen vandaag in de Britse krant The Telegraph dat Johnson de komende drie maanden tot 110 miljoen euro wil uitgeven aan advertenties. “Het gaat om de grootste reclamecampagne sinds de oorlog, om Groot-Brittannië klaar te maken voor een brexit zonder deal, met een ongezien marketingoffensief op reclamepanelen, radio en tv”, aldus nog de bron.

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft op Twitter al haar grote ongenoegen duidelijk gemaakt. “Wat een schandelijke geldverspilling”, tweette Sturgeon, die later vandaag Johnson ziet.

No deal in voorbereiding

Zoals bekend heeft Johnson aangekondigd dat Groot-Brittannië de EU op 31 oktober zal verlaten, met of zonder deal. In de Sunday Times schreef minister Michael Gove dat de regering “werkt met de aanname” dat Londen de EU zonder deal zal verlaten. Gove leidt de voorbereidingen voor een vertrek zonder deal. “De volledige regeringsmachine zal aan volle kracht werken”, aldus Gove.

Nog volgens de Telegraph heeft Johnson zijn ministers gisteren gevraagd om “in overdrive te gaan om een no deal voor te bereiden”.

Ierse premier wacht op telefoon

De Ierse minister Michael Creed (Landbouw) stelde vandaag dat in zijn ogen geen sprake is van een doelbewuste belediging. Hij zei bij omroep RTÉ dat achter de schermen "ongetwijfeld" al wordt gesproken over contact tussen de leiders.

Johnson heeft inmiddels al wel gebeld met meerdere andere westerse leiders, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte, de Amerikaanse president Donald Trump en de Canadese leider Justin Trudeau. Het is onduidelijk waarom de nieuwe Britse premier nog geen contact heeft gehad met de leider van buurland Ierland.

Onenigheid over grens

Onenigheid over de regeling die een harde grens moet voorkomen tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland wordt gezien als een van de grootste struikelblokken.

Geen van de partijen wil een harde grens, waarbij gecontroleerd wordt door de douane, tussen Ierland en Noord-Ierland. Het was de bedoeling dat Londen en Brussel in een overgangsperiode na een ordelijke brexit verder zouden gaan praten over een regeling voor de grens.

De backstop is bedoeld als noodmaatregel indien een oplossing voor de grenskwestie zou uitblijven. Het Verenigd Koninkrijk zou dan voor onbepaalde tijd lid blijven van een douane-unie met de EU. De Britten kunnen daar dan niet eenzijdig uitstappen.

Johnson en andere brexiteers willen dat die zogeheten backstop van tafel gaat, maar de EU wil niet meer tornen aan de scheidingsdeal die vorig jaar is gesloten met Londen, toen Theresa May nog premier was. Zij kreeg het akkoord vervolgens niet door het Britse Lagerhuis. Johnson dreigt nu desnoods zonder deal uit de EU te stappen.