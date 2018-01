Boris Johnson wil bezoek Trump niet annuleren voor de Queen: "Ze is in staat om deze president aan te kunnen" IVI

Bron: The Independent, Daily Mail 0 REUTERS Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, weigert te overwegen om het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump te schrappen. De Labour Party had daarop aangedrongen bij Johnson omdat de partijleden vrezen dat de president de Queen en de koninklijke familie als een reality show zal behandelen.

Het onthullende boek van Michael Wolff zorgt ook in de Britse regering voor ongerustheid. Wolff had in een interview gewaarschuwd dat als Trump naar het huwelijk van prins Harry komt, hij de koninklijke familie het schaamrood op de wangen zou brengen. "Hij ziet de Queen in reality show-termen. Dat is de modus operandi van Trump", zei Wolff tegen de Daily Mail.

Leden van de Labour Party zien de president dus liever niet komen. Maar Boris Johnson wil niets weten van die discussie. "Ik denk dat de Queen in staat is om deze Amerikaanse president – of eender welke Amerikaanse president - aan te kunnen, zoals ze de voorbije zes opmerkelijke decennia heeft gekund", zei Johnson. "Ze heeft hen zien komen en gaan."

Afgelopen weekend heeft de Britse premier Theresa May bevestigd dat Trump op staatsbezoek zou komen. May heeft niet gezegd wanneer of waarom de Amerikaanse president naar Groot-Brittannië afzakt. Het bezoek zou mogelijk al begin volgende maand plaatsvinden. Dan opent ook de nieuwe Amerikaanse ambassade aan de Thames in Londen.