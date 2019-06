Boris Johnson was tot donderdag topfavoriet om Theresa May op te volgen. En toen kreeg hij ruzie met zijn vriendin KVDS

23 juni 2019

18u57

Bron: Daily Mail, The Guardian, The Independent 7 Ronde na ronde haalde Boris Johnson meer stemmen binnen bij de verkiezing van een nieuwe leider voor de Britse conservatieven en opvolger voor premier Theresa May. Donderdag rijfde hij er maar liefst twee keer zo veel binnen als zijn laatst overgebleven rivalen Jeremy Hunt en Michael Grove (die afviel). De finale kiesronde leek dan ook een eitje te worden. Tot hij diezelfde avond een oplopende ruzie kreeg met zijn vriendin.

160 van de 313 stemmen kreeg Johnson in de voorlaatste stemronde en dat waren er ruim twee keer zo veel als minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt (77) en milieuminister Michael Grove (75). Hij ging dan ook als torenhoog favoriet naar de laatste ronde van de verkiezing, tegen Hunt. Het leek bijna een uitgemaakte zaak dat hij in de week van 22 juli aangeduid zou worden als opvolger van May, nadat alle 160.000 leden van de conservatieve partij hun stem hadden laten horen.

Slaande ruzie

Diezelfde avond nog gebeurde er echter iets dat de kaarten helemaal door elkaar geschud zou kunnen hebben. Johnson kreeg slaande ruzie met zijn vriendin Carrie Symonds in hun appartement in het zuiden van Londen. En dat ging er zo hevig aan toe dat de buren de politie belden.





Die laatsten vertelden aan de Britse krant The Guardian dat ze geschreeuw hoorden, gebons en het geluid van brekend servies. Ze hoorden Symonds ook “ga van me af” roepen en “ga mijn flat uit”. Ze gingen aankloppen en omdat er geen antwoord kwam, belden ze de politie. Die kwam langs, maar vertrok weer nadat Johnson en Symonds de agenten verzekerd had dat er niets aan de hand was. (lees hieronder verder)

De buren maakten echter geluidsopnames van de ruzie vanuit hun appartement en die speelden ze door aan The Guardian. Volgens de krant is daarop te horen dat Johnson roept “van mijn fucking laptop” af te blijven. Symonds gilt dan weer dat Johnson haar zetel heeft geruïneerd met rode wijn. Enkele keren is het geluid te horen van iets dat breekt.

Lopend vuurtje

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en deed in Groot-Brittannië een rel ontstaan over of het privéleven van een politicus wel aan bod moet komen in de media of niet. Ook de buren – die openlijk tegen een brexit zijn en dus in een ander kamp zitten dan Johnson – kregen kritiek te slikken en kregen het verwijt dat ze Johnson alleen maar in diskrediet wilden brengen. Vrienden van het koppel verklaarden in verscheidene Britse media dat de ruzie opgeblazen was. “Ze zien elkaar erg graag, maar ik denk dat de druk op hen momenteel immens is”, klonk het.

Wat er ook van aan is, het lijkt een kleine aardverschuiving veroorzaakt te hebben in de race voor het voorzitterschap van de Conservatieven. Dat blijkt uit een poll die werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Survation, in opdracht van de Britse tabloid Daily Mail. De cijfers van Johnson blijken daarin een zware klap gekregen te hebben en zijn voorsprong is meer dan gehalveerd. Van 27 procentpunt tot nog amper 11 procentpunt. (lees hieronder verder)

Survation voerde eigenlijk twee polls uit: eentje donderdag vóór de ruzie (waarbij 2.016 mensen online geïnterviewd werden) en eentje gisteren (waarbij 1.000 mensen betrokken waren). In de eerste poll bleek Johnson 55 procent van de Conservatieven achter zich te hebben en Hunt 28 procent. Als álle stemgerechtigde Britten bekeken werden, waren de cijfers 36 procent voor Johnson en 28 procent voor Hunt. Gisteren bleek de voorsprong van Johnson bij de Conservatieven in de poll echter gezakt te zijn tot 45 procent en bleek Hunt opeens 34 procent achter zich te scharen. En als álle stemgerechtigde Britten gehoord werden, bleek Hunt zelfs de leiding te nemen met 32 procent van de kiezers tegenover 29 voor Johnson.

Privéleven

Ook opmerkelijk: meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagden vond dat het privéleven van Johnson wel degelijk relevant was met het oog op de vraag of hij een goed premier zou zijn. Verder vond ook drie kwart dat het karakter van de kandidaat een rol speelt in de verkiezing. “Het is erg ongewoon dat het privéleven van een politicus zo een rol speelt bij kiezers”, aldus nog Damian Lyons Lowe van het onderzoeksbureau Survation.

Zelf heeft Johnson nog niet willen reageren op de rel. Hij wil ook geen verklaring afleggen over wat zich donderdagavond heeft afgespeeld in het appartement dat hij deelt met zijn vriendin.