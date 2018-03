Boris Johnson waarschuwt Rusland na 'vergiftiging' ex-spion: "Antwoord zal krachtig zijn" kv

06 maart 2018

17u44

Bron: Reuters 7 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft vandaag in het Britse parlement gezegd dat Rusland zich aan een krachtig antwoord mag verwachten indien blijkt dat het Kremlin achter de mysterieuze aandoening zit die een voormalige dubbelagent en diens dochter heeft getroffen.

Sergei Skripal, ooit een kolonel in de Russische militaire inlichtingendienst GRU, en zijn dochter Yulia werden zondag bewusteloos aangetroffen op een bank nabij een winkelcentrum in Salisbury, in het zuiden van Engeland.

De 66-jarige man en zijn 33-jarige dochter werden volgens de politie blootgesteld aan een onbekende stof en liggen momenteel op de afdeling intensieve zorgen.

WK voetbal

"We weten niet precies wat er zich in Salisbury heeft afgespeeld, maar als het zo erg is als het eruitziet, dan is het een nieuwe misdaad in de reeks misdaden die we Rusland kunnen verwijten", zei Boris Johnson vandaag in het Britse parlement. "Ik vrees dat het duidelijk is dat Rusland nu op veel vlakken en slechte en verstorende macht is en dat het VK in de wereld het voortouw neemt in de poging om weerwerk te bieden aan deze activiteit."

Als inderdaad blijkt dat Moskou achter Skripals aandoening zit, dan zou het volgens Johnson moeilijk zijn om deze zomer een Britse afvaardiging naar het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland te sturen.

Maria Zakharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Johnsons uitspraken "gestoord". De Russische ambassade in Londen zegt dat het incident gebruikt wordt om Rusland te demoniseren.

Antiterreureenheid

Volgens de Britse autoriteiten vormt de voorlopig ongeïdentificeerde stof geen risico voor het publiek, maar uit voorzorg werd de regio waar Skripal werd aangetroffen afgezet, inclusief een pizzarestaurant en een pub in het centrum van Salisbury.

Het onderzoek is nu in handen van de antiterreureenheid en stalen van de plaats-delict worden momenteel onderzocht in een Brits militair laboratorium.

Vrouw en zoon al overleden

De 66-jarige Sergei Skripal kreeg in 2010 onderdak in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS. Hij was in 2006 in Rusland veroordeeld wegens hoogverraad en kreeg een gevangenisstraf van 13 jaar voor spionage voor de Britten. Skripal speelde in Europa informatie door aan MI6, de Britse geheime dienst. Hij was een van vier Russische spionnen die werden geruild tegen tien 'slapende geheim agenten' van Moskou in de Verenigde Staten.

Skripal leefde de voorbije jaren in een bescheiden woning in Salisbury. Zijn vrouw stierf kort na hun aankomst in het Verenigd Koninkrijk aan kanker. Zijn zoon overleed tijdens een recent bezoek aan Rusland.