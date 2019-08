Boris Johnson vraagt Tusk opnieuw om Ierse backstop uit brexitakkoord te halen kv

20 augustus 2019

06u40

Bron: Belga De Britse premier Boris Johnson heeft in een brief aan Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk nogmaals uitgehaald naar de noodoplossing voor de Ierse grenskwestie, die met zijn voorganger was onderhandeld. Hij vroeg andermaal om de zogenaamde Ierse backstop te schrappen. Die noodoplossing is volgens Johnson "ondemocratisch" en "in strijd met de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk".

"Ik stel voor om de backstop te vervangen door het engagement om voor het einde van de overgangsperiode dergelijke regelingen zo verregaand als mogelijk in te voeren", schreef Johnson. Hij verzond de brief minder dan 48 uur voor zijn gepland onderhoud woensdag in Berlijn met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Brit zal tijdens die ontmoeting waarschijnlijk lobbyen voor een heronderhandeling van het terugtrekkingsakkoord.

De backstop stipuleert dat het volledige Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft indien er geen betere oplossing wordt gevonden om de herinvoering van grenscontroles tussen het Britse Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland te vermijden. Johnson vreest echter dat die vangnetoplossing zijn land voor jaren kan vastketenen aan de douane-unie, en een lid van de douane-unie kan geen eigen vrijhandelsakkoorden sluiten.



De Britse premier heeft in het verleden al verschillende keren gezworen dat Groot-Brittannië op 31 oktober de EU verlaat, of dat nu mét of zonder deal is. In zijn brief van gisteren sloeg hij echter een andere toon aan. "U hebt mijn persoonlijke toezegging dat deze regering zich energiek en vastberaden zal inzetten om tot een overeenkomst te komen", dixit Johnson.