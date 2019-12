Boris Johnson vraagt de Queen om regering te mogen vormen: “Jullie stem is gehoord, de brexit komt er”

13 december 2019

De Britse premier Boris Johnson heeft een verpletterende overwinning behaald bij de Britse verkiezingen. Zijn Conservatieve partij haalt 365 van de 650 zetels in het Lagerhuis binnen, waar 326 voldoende is voor een absolute meerderheid. Oppositiepartij Labour van Jeremy Corbyn boekt dan weer een historische nederlaag met het slechtste resultaat in tientallen jaren: de partij strandt op 203 zetels. In Schotland is de nationalistische SNP de grote winnaar. Met de overwinning voor de Conservatieven komt de weg open te liggen voor een brexit eind januari.