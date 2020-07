Boris Johnson vraagt Britten zich "verstandig" te gedragen nu pubs weer opengaan ADN

03 juli 2020

15u00

Bron: Belga 4 De Britse premier Boris Johnson heeft zijn landgenoten vrijdag opgeroepen zich "verstandig" te gedragen als pubs en restaurants zaterdag de deuren weer openen. In Engeland en Noord-Ierland kan de horeca zaterdag, na een sluiting die drie maanden geduurd heeft, heropenen.

Hier en daar verwelkomen cafés en restaurants weer klanten op terrassen, maar vanaf zaterdag zijn de Britten ook binnen weer welkom. Daar gelden natuurlijk ook de regels rond het bewaren van de nodige afstand.

Geld uitgeven

Johnson heeft de Britten aangespoord om weer geld uit te geven in winkels en horeca, om zo bij te dragen aan de heropleving van de economie na de zware impact die het coronavirus ook op de Britse economie gehad heeft.



Aan de Londense radiozender LBC zei Johnson dat het aantal besmettingen gedaald is van ongeveer 1 per 400, enkele weken terug, naar "misschien 1 op 2.200 vandaag". Die daling laat Groot-Brittannië toe om "zorgvuldig en voorzichtig" de horeca weer te openen, meent Johnson.

‘Verknal het niet’

"Mijn boodschap is om verstandig van de zomer te genieten, en ervoor te zorgen dat alles werkt. Verknal het nu niet, gasten.”

The Guardian meldt intussen dat in Newcastle amper 30 procent van de pubs en restaurants zaterdag weer open zal zijn.

