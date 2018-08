Boris Johnson voor tuchtcommissie wegens uitspraken over boerka ADN

09 augustus 2018

15u28

Bron: Belga 8 Ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson moet zich wegens omstreden uitspraken over het dragen van een boerka verantwoorden voor de tuchtcommissie van de Britse conservatieve partij. Dat melden verschillende media vandaag, zich beroepend op partijkringen. In het ergste geval riskeert hij uit de fractie gezet te worden of zelfs uit de partij.

Johnson krijgt al dagen bakken kritiek over zich heen omdat hij maandag in zijn wekelijkse column voor The Telegraph vrouwen met volledige lichaamsbedekking spottend had vergeleken met "bankrovers" en "brievenbussen". Hij wordt beschuldigd van stemmingmakerij tegen moslims om in de gunst te komen van rechtsconservatieve kiezers.

Zelfs premier Theresa May had zich bij de eis voor een verontschuldiging aangesloten. "Ik denk dat we omzichtig moeten omgaan met onze gebruikstaal en begrippen", zei May. Ook andere partijcollega's van Johnson hadden kritiek op zijn woordkeuze. Naar verluidt is Johnson niet van plan om zich te excuseren.

Johnson had in juli na een ruzie over de brexitplannen van May ontslag genomen. De voormalige pleitbezorger van de brexitcampagne zou ambities hebben voor de functie van premier. Volgens een bevraging onder Tory-aanhangers van begin augustus is hij favoriet om May op te volgen. Dat wordt ijdele hoop als hij uit de fractie wordt gezet.