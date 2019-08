Boris Johnson voelt zich meteen wel erg thuis bij Emmanuel Macron TT

23 augustus 2019

08u46

Bron: Reuters 0 Het was nog maar zijn tweede buitenlandse bezoek als nieuwe Britse premier, maar toch leek Boris Johnson zich gisteren al goed thuis te voelen in het Elysée, de ambtswoning van Frans president Emmanuel Macron. Iets te goed misschien zelfs, want ‘BoJo’ plantte prompt zijn voet neer bovenop een salontafeltje van het statige paleis.

Johnson deed gisteren alle moeite van de wereld om zich van zijn vlotste kant te laten zien in Parijs en ging wel erg joviaal om met de Franse president en diens meubels. Terwijl de camera's draaiden om de ontvangst van de nieuwe Britse premier vast te leggen, maakte Johnson enkele grapjes, en zette hij daarbij ook heel even zijn voet neer op het salontafeltje voor hem. Macron zat erbij en lachte diplomatisch mee met Johnsons frivoliteiten.

Of de hartelijke ontmoeting tussen de twee ook iets heeft opgebracht, zal trouwens nog moeten blijken. Want Macron toonde rond de brexit weinig genade met Johnson en bleef de Ierse backstop verdedigen. De Franse president schaarde zich achter de boodschap die de Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdagavond al overmaakte: het is aan het Verenigd Koninkrijk om een alternatieve oplossing te vinden voor het Ierse grensprobleem.



“De EU heeft een akkoord onderhandeld met het Verenigd Koninkrijk en het is niet aan één lidstaat om dat te heronderhandelen”, ze Macron. “De elementen in het akkoord, inclusief de backstop, zijn niet louter technische beperkingen of wetgevend gekibbel, maar onmisbare garanties op het bewaren van de stabiliteit in Ierland en van de integriteit van de interne markt, die het fundament is van het Europese project.”

Als er al een alternatief wordt gevonden voor de backstop, moeten die twee doelstellingen centraal staan, benadrukte de Franse president. Een oplossing is mogelijk, liefst binnen de 30 dagen. “Niemand zal wachten tot 31 oktober om de juiste oplossing te kennen.” Daarvoor is dan wel “goede wil aan beide kanten” nodig, aldus Macron, al zal de oplossing er sowieso “niet compleet anders uit zien dan wat in het huidige akkoord staat”.

Johnson van zijn kant benadrukte opnieuw dat er heel wat alternatieven mogelijk zijn. “Waar een wil is, is een weg”.