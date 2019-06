Boris Johnson ving na zijn aftreden als minister al tienduizenden euro’s jv

07 juni 2019

21u56

Bron: anp 0 Zijn aftreden als Britse minister van Buitenlandse Zaken minder dan een jaar geleden, heeft Boris Johnson bepaald geen windeieren gelegd. De politicus en drijvende kracht achter de brexitcampagne kon afgelopen maanden ruim 700.000 pond (786.000 euro) op zijn rekening bijschrijven voor speeches en columns. Ook andere brexiteers hebben tienduizenden ponden opgestreken, concludeert de Britse krant The Guardian na onderzoek.

De voornaamste kandidaat om Theresa May op te volgen als premier van Groot-Brittannië kreeg voor acht speeches een bedrag van 407.895 pond (458.500 euro), omgerekend 20.000 pond of bijna 22.500 euro per uur.

Daarnaast hervatte Johnson zijn werkzaamheden voor de krant The Telegraph met een contractwaarde van 275.000 pond per jaar. Enkele losse artikelen en royalty's voor de verkoop van boeken deden de rest om boven de 7 ton uit te komen.

Mocht hij regeringsleider worden dan zal hij het met een stuk minder moeten stellen, het standaardsalaris van de premier is 150.402 euro. Een anti-EU speech in New Delhi leverde Johnson in maart alleen al 123.000 pond (138.000 euro) op.

Oud-minister van milieu Michael Gove en de gewezen Britse brexitminister David Davis streken met 212.000 en 156.000 pond (238.000 en 1750.000 euro) ook het nodige geld op nadat ze waren afgetreden.

