Boris Johnson verwelkomt nieuwe kabinet YV

14 februari 2020

12u14

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag zijn nieuwe kabinet verwelkomd. Hij beloofde als dank voor het vertrouwen van de kiezers onder meer de infrastructuur te verbeteren, de criminaliteit te verminderen en meer ziekenhuizen te bouwen.

“Het is geweldig om jullie allemaal hier te zien”, zei Johnson tegen zijn ministers. “Gefeliciteerd met het bereiken of behouden van jullie belangrijke functies binnen de overheid. We moeten het vertrouwen van de mensen die op ons hebben gestemd dubbel en dwars terugbetalen.”

Donderdag vond binnen het kabinet van Johnson een grote schoonmaak plaats. De premier had die eerder al aangekondigd, omdat hij een zo sterk mogelijk team wil met het oog op de naderende brexit-onderhandelingen. Sommige ministers bleven op hun posten, anderen werden door Johnson ontslagen. (Lees hieronder verder)

Ontslagen

Zo moesten onder anderen de ministers Julian Smith (Noord-Ierland) en Andrea Leadsom (Economische Zaken) het veld ruimen, net als Esther McVey (onderminister voor Volkshuisvesting) en Theresa Villiers (minister voor Milieu).

Verrassend was dat Sajid Javid, voorheen minister van Financiën, zelf zijn ontslag indiende, terwijl werd verwacht dat hij mocht blijven zitten. Volgens Britse media weigerde hij naaste medewerkers de laan uit te sturen in opdracht van Johnson. Javid is vervangen door Rishi Sunak, die de voormalige brexitminister Steve Barclay onder zich krijgt op het ministerie.