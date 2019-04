Boris Johnson verrast met nieuw kapsel: coupe van een premier? Suse van Kleef

03 april 2019

14u43

Bron: AD.nl 0 Terwijl Theresa May nog een laatste list verzint om haar brexitdeal door het parlement gestemd te krijgen, doen er talrijke geruchten de ronde over haar opvolging. En wie zich al warm zou lopen? Boris Johnson.

Zijn premiersambities werden vorige week nogmaals bevestigd toen Johnson plots bekendmaakte dat hij de brexitdeal van May steunde. Een opmerkelijke stap, aangezien hij in juli nog ontslag nam als minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij het niet eens was met de brexitplannen van May. In de maanden erna liet Johnson geen kans voorbijgaan om haar brexitakkoord met de grond gelijk te maken. In zijn krantencolumn omschreef hij de deal als “een bomgordel”. Nooit zou hij stemmen voor de deal die het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat zou maken van de EU, maar hij deed het toch.



De reden voor zijn politieke draai? Mays belofte dat ze zou opstappen als haar deal door het parlement kwam. Johnson had ineens uitzicht op het hoogste ambt van het land en wist niet hoe snel hij bekend moest maken dat hij voor haar voorstel (en ontslag) zou stemmen.

Bookmakers

Mocht May op korte termijn inderdaad plaatsmaken voor een nieuw gezicht, dan is brexiteer Johnson volgens de bookmakers een van de grote kanshebbers om haar op te volgen. Een recente peiling van de Britse tabloid ‘Daily Mail’ is Johnson veruit de meest populaire optie voor het leiderschap van de Conservatieve Partij.

Privéleven

Johnsons privéleven is een dankbaar onderwerp voor de Britse tabloids. Hij trouwde voor het eerst in 1987 met Allegra Mostyn-Owen. Zes jaar later werd het huwelijk, terwijl zij hoogzwanger was, ontbonden. Een paar weken later trouwde Johnson opnieuw, met advocaat Marina Wheeler, met wie hij vier kinderen kreeg. De geruchten over zijn slippertjes zijn talloos.

Bij de achterban van de conservatieven is Johnson geliefd: bij het partijcongres in oktober vulde hij een zaal met 1.500 belangstellenden die hem hartstochtelijk toejuichten. Met zijn rebelse teksten, improvisatievermogen en gevoel voor humor spreekt hij veel stemmers aan. Hij is in vrijwel alles het tegenovergestelde van May.

Premierwaardig

Wel lijkt het erop dat hij zo langzamerhand een beetje af wil van zijn imago van losbol. In debatten slaat hij een serieuzere toon aan, en ook zijn uiterlijk verandert. Vorige maand nam hij afscheid van een van zijn handelsmerken: zijn rommelige lange blonde haren. In de Britse pers werd volop gespeculeerd dat zijn nieuwe, keurige kapsel een poging was om er premierwaardig uit te zien.

Toch is het allerminst zeker dat Johnson het roer van May daadwerkelijk zal overnemen. Binnen de parlementaire fractie van de Conservatieve Partij is het enthousiasme namelijk een stuk minder groot. Zijn collega's vinden hem onbetrouwbaar, weinig serieus en een ongeleid projectiel. Ze zijn Johnsons talloze diplomatieke uitglijders in zijn korte periode als minister van Buitenlandse Zaken niet vergeten. Onhandige uitspraken over een Brits staatsburger in een Iraanse cel leidden mogelijk tot een verhoging van haar straf en in Myanmar declameerde Johnson een ongepast gedicht bij een tempelbezoek.

Voor het binnenhalen van het premierschap is de steun van fractiegenoten cruciaal. Bij de Conservatieve Partij maken de parlementariërs namelijk de eerste selectie in de leiderschapsrace. Zij kiezen twee kandidaten op wie 120.000 leden mogen stemmen. Johnson moet dus vooral zijn eigen fractie overtuigen van zijn geschiktheid, want anders komt hij niet eens op het stembiljet te staan.

