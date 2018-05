Boris Johnson: "Verenigd Koninkrijk moet douane-unie volledig verlaten" TK

28 mei 2018

14u18

Bron: Belga 0 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft vandaag benadrukt dat de Britten de Europese douane-unie "volledig" moeten verlaten na de brexit om opnieuw een mondiale handelsnatie te worden.

"Het moment is gekomen - niet om minder Europees te worden, aangezien we een fantastisch vrijhandelsakkoord met de Europese Unie kunnen sluiten dat voordelig is voor beide zijden - maar om opnieuw echt een mondiale rol te spelen", zei Johnson in de krant The Daily Telegraph.

Johnson haalde inspiratie uit zijn recent bezoek aan Latijns-Amerika. Volgens hem is het tijd om akkoorden te sluiten met de "dynamische landen" in Latijns-Amerika, zoals Chili, Peru en Argentinië. "Maar onze Latijns-Amerikaanse partners zijn duidelijk. Dat kan alleen werken als we de Europese douane-unie volledig verlaten", voegde hij eraan toe.

Nieuwe douaneregeling

"Als we een waardevolle handelspartner willen zijn, moeten we de controle over onze douanetarieven terug in handen nemen en eenvoudige akkoorden sluiten zonder obstakels, zoals de eerste minister gezegd heeft", benadrukte hij. "Als we het juist aanpakken, zijn de mogelijkheden enorm."

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie in maart 2019, maar blijft lid van de douane-unie tijdens een overgangsperiode tot eind 2020. Intussen moet een nieuw akkoord uitgewerkt worden. De ongerustheid over de invoering van dat nieuwe douanesysteem neemt toe omdat de Britse regering een maand voor een belangrijke top in Brussel nog geen beslissing genomen heeft over de oplossing die ze wil voorstellen aan de Europese Unie.