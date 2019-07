Boris Johnson: “Verenigd Koninkrijk moet beste land ter wereld worden” ttr aw

25 juli 2019

12u27

Bron: Reuters, belga 22 buitenland Boris Johnson heeft om 12.30 uur het Britse Lagerhuis voor het eerst toegesproken als nieuwe Britse premier. Dat verliep erg onrustig: de premier werd verschillende keren onderbroken door geschreeuw vanop de oppositiebanken, wat trouwens ook gebeurde toen Labour-leider Jeremy Corbyn het woord nam.

“We moeten een belangrijke taak volbrengen”, zei Johnson tijdens zijn eerste toespraak als nieuwe Britse premier. “Het is een cruciaal moment in de geschiedenis van ons land waarbij we de EU zullen verlaten op 31 oktober, of zelfs eerder. We zijn klaar om met de EU-onderhandelaars te praten. Hopelijk zijn zij dat ook”, ging Jonson vastberaden verder.

Het liefst met een verbeterd scheidingsakkoord, maar zonder deal als het moet. “Het Verenigd Koninkrijk is beter voorbereid op een harde Brexit dan velen denken. De Europese Unie verlaten zonder akkoord gaat over het grijpen van kansen”. Opnieuw zei Johnson dat hij in elk geval niet van plan is akkoord te gaan met de ‘backstop’, het onderdeel van het echtscheidingsakkoord dat de Ierse grenskwestie moet regelen. “Er bestaan zeker andere oplossingen voor de Ierse grens”.

Heronderhandelen

De nieuwe Britse premier wil af van bepaalde afspraken die eerder zijn gemaakt door Theresa May en de EU. Over dat scheidingsakkoord is bijna twee en een half jaar onderhandeld, maar het Britse parlement, dat goedkeuring moet geven, stemde het plan al drie keer weg.

Brussel heeft al tot in den treure herhaald dat er aan het huidige echtscheidingsakkoord niets meer verandert. Tijdens een telefoongesprek met Boris Johnson heeft de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de nieuwe premier eveneens gefeliciteerd met zijn benoeming. Daarna herhaalde hij het standpunt van Europa: er wordt niet heronderhandeld.

“Juncker luisterde naar eerste minister (Boris) Johnson, en herhaalde het EU-standpunt dat het uittredingsakkoord het beste en enige mogelijke akkoord is”, zo zegt Mina Andreeva. Voorts deelde Juncker ook mee dat de Europese Commissie de komende weken bereid blijft om gesprekken met het Verenigd Koninkrijk te voeren.

Johnson is trouwens ook niet van plan een Britse Eurocommissaris aan te duiden voor de nieuwe Europese Commissie die op 1 november uit de startblokken schiet, zei hij nog.

Gouden toekomst

De nieuwe Britse premier gelooft trouwens dat Groot-Brittannië uiteindelijk veel beter af zal zijn. “In 2050 zullen we op deze uitzonderlijke tijd terugkijken als het begin van een nieuwe gouden eeuw voor Groot-Brittannië”, maakte hij zich sterk. Hij beloofde onder meer meer budget voor volksgezondheid, onderwijs, huisvesting en investeringen in groene energie.

“Tegen 2050 zullen we de grootste en meest welvarende natie zijn. Onze kinderen en kleinkinderen zullen langer, gezonder en gelukkiger leven, er zal geen CO2-uitstoot meer zijn, we zullen de thuis zijn van elektrische wagens en zelfs vliegtuigen, en we zullen satellietsysteem hebben waar iedereen jaloers op zal zijn.”

Johnson beloofde daarnaast ook om de migratieregels aan te scherpen, naar Australisch model. “We zullen het beste talent ter wereld blijven aantrekken, maar we moeten het systeem radicaal herschrijven”, zei hij.

Oppositie

De oppositie was niet onder de indruk van Johnson’s maidenspeech. “Niemand onderschat dit land”, stak Labour-leider Jeremy Corbyn van wal, “maar het land is diep bezorgd dat de nieuwe eerste minister zichzelf overschat”. De premier “heeft geen plan voor de brexit”, vindt Corbyn. “Maar als hij eens beslist heeft wat hij wil, dan moet hij dat aan het volk voorleggen. Labour zal elke deal die jobs niet beschermt, verwerpen, en dan zullen wij campagne voeren om in de EU te blijven.”

Corbyn had ook kritische vragen over Johnsons nieuwe kabinet: de nieuwe premier ontsloeg gisteren na zijn aanstelling meteen een groot deel van zijn kabinet en verving de ministers door overtuigde eurocritici. Zo werd Priti Patel minister van Binnenlandse Zaken: zij zei enkele jaren geleden nog de doodstraf opnieuw te willen invoeren. Patel werd onder May nog ontslagen omdat ze ontmoetingen had met Israëlische politici zonder haar medeweten. Ook Gavin Williamson, onlangs nog door May ontslagen omdat hij informatie had gelekt, keert terug.

“Harde grens vermijden”

De Europese Commissie is niet onder de indruk van de waarschuwingen van Johnson en zal “het echtscheidingsakkoord niet heropenen wanneer het gaat om de backstop”, zei een woordvoerster vandaag in een reactie op Johnsons speech. “We verwachten van het Verenigd Koninkrijk dat het zijn verbintenissen nakomt om een harde grens te vermijden, en tegelijkertijd de positie van Ierland in de interne markt beschermt.” De Europese Commissie wil wel nog onderhandelen over de politieke verklaring voor de toekomstige relatie, herhaalde ze.

Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreken elkaar vandaag nog telefonisch, zei de woordvoerster nog. Dat gesprek zou rond 17.45 uur plaatsvinden

De eis van kersvers Brits premier Boris Johnson om de brexit-overeenkomst tussen de EU en het VK aan te passen is “onaanvaardbaar” en de EU bereidt zich best voor op een ‘no deal’. Dat heeft EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier vandaag gezegd in een brief aan de vertegenwoordigers van de 27 andere EU-lidstaten.

Bekijk ook:

Boris Johnson is de nieuwe Britse premier

Donald Trump en Boris Johnson: de gelijkenissen