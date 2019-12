Boris Johnson “verbergt zich in koelkast” om te ontsnappen aan interview kv

11 december 2019

17u52

Bron: The Guardian, Huffington Post 1 De Britse premier Boris Johnson heeft zich vanmorgen snel uit de voeten gemaakt toen de producer van het Britse ontbijtprogramma ‘Good Morning Britain’ hem vroeg of hij bereid was om langs te komen voor een interview. Dat had hij hen immers twee maanden geleden al beloofd. “Ik ben zo meteen terug”, reageerde Johnson, vooraleer hij een koelkast binnenliep.

Tijdens een bezoek aan een zuivelbedrijf, werd Johnson verrast door Jonathan Swain, de producer van Good Morning Britain. “Goedemorgen mijnheer de premier. Wil u te gast zijn op ‘Good Morning Britain’?”, vroeg hij hem. “Oh for fuck’s sake” (vrij vertaald: ‘in godsnaam’, red.) reageerde een van Johnson’s medewerkers meteen. De beelden werden tegelijkertijd live uitgezonden in de ochtendshow.

Toen Swain aandrong bij de premier en meedeelde dat hij live op televisie was, antwoordde Johnson: “Ik ben over een secondje terug”, waarop hij een koelkast vol melkflessen binnenwandelde.



Volgens bronnen binnen de Conservatieve partij was Johnson “zich absoluut niet aan het verstoppen in de koelkast”, maar bereidde hij zich met zijn medewerkers voor op een ander interview.

“We zijn klaar om te beginnen, we zijn momenteel live op ITV. Premier, ik heb een oortje (om de presentatoren in de studio te horen, red.). U bent meer dan welkom om deel te nemen”, aldus Swain. Maar de producer vertelt dat hij door iemand uit de entourage aan de kant werd geduwd. “We krijgen tot nu toe een erg koele ontvangst hier”, vertelde hij presentatoren Piers Morgan en Susanna Reid in de studio. “Dat was heroïsch werk”, reageerde Morgan.

Op Twitter beschuldigde Morgan de premier vervolgens van lafheid.

Cowardice is never a good look... https://t.co/MT4lGSY5rf Piers Morgan(@ piersmorgan) link

Het is niet de eerste keer dat Johnson probeert aan een interview te ontsnappen. Hij ligt ook al enige tijd onder vuur omdat hij weigert deel te nemen aan een interview met Andrew Neil, een politiek journalist van de BBC. Recent verving Channel 4 de premier door een ijssculptuur, nadat hij verstek gaf voor een debat over de klimaatverandering.

De Conservatieve Partij, waarvan Boris Johnson deel uitmaakt, staat onder druk, omdat hun voorsprong op Labour de laatste dagen is afgenomen. Morgen vinden in het Verenigd Koninkrijk verkiezingen plaats.