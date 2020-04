Boris Johnson speelt sudoku en kijkt naar ‘Lord of the Rings’ terwijl hij herstelt van Covid-19-besmetting HAA

11 april 2020

15u34

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson speelt spelletjes zoals sudoku en kijkt films waaronder de ‘Lord Of The Rings’-trilogie terwijl hij in het ziekenhuis herstelt van het coronavirus. Dat heeft zijn kabinet gezegd, volgens Britse media.

Nadat Johnson donderdag de afdeling intensieve zorg mocht verlaten, heeft hij ook al een paar korte wandelingetjes kunnen maken tussen rustperioden door.

De Britse premier werd vorige week zondag naar het St. Thomas' ziekenhuis in het centrum van Londen gebracht, tien dagen nadat hij positief had getest op het coronavirus. De vrees voor zijn gezondheid groeide toen de symptomen verergerden en hij de volgende dag op de intensive care werd geplaatst. Later werd gezegd dat hij "goed gehumeurd" was en "prima contact had" met de artsen, en dat het steeds beter met hem gaat.

Afgelopen donderdag was Johnson voldoende aangesterkt en mocht hij de dienst intensieve zorg weer verlaten. Sindsdien herstelt hij in het Londense ziekenhuis verder van zijn besmetting met Covid-19.

